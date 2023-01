Rentrée des séries – Fini la boulimie de l’âge d’or, il va falloir choisir Après 20 ans d’inflation vertigineuse, la production de séries et autres produits de streaming s’infléchirait. Pas plus mal. Cécile Lecoultre

La deuxième saison de «House of the Dragon», célébrée aux Golden Globes, ne sortira pas avant 2024. Mais où? La RTS avait pu obtenir les droits par miracle, OCS vient de les perdre, Amazon Prime Video pourrait en devenir le gardien. HBO

Les chiffres publiés par le magazine «Variety» fin décembre donnent le tournis. En 20 ans, pour le seul territoire américain, la production de séries et autres produits de streaming est passée de 125 à 2024 titres. Même si la fiction et le documentaire ne représentent que la moitié de la masse, celle-ci enregistrait encore une croissance de 13% entre 2021 et 2022 dans un «sursaut post-Covid» notoire.