Impôts et succession – Finances: vaut-il mieux être mariés ou concubins? Le tour des avantages et inconvénients financiers des deux formules du couple actuel. Marianne Grosjean

Photo d’illustration. GETTY IMAGES

Laissons de côté le romantisme et posons la question qui fâche: fiscalement parlant, vaut-il mieux se marier ou vivre en concubinage? Pour répondre à cette question, la banque privée Piguet Galland a organisé récemment un webinaire ouvert au public. D’après elle, le succès était au rendez-vous: «C’était l’un de nos plus gros succès en termes de fréquentation, juste après celui sur le divorce», assure sans ironie Farah Bagheri, spécialiste en marketing digital de la banque. L’occasion pour nous de lister les avantages et les inconvénients des deux modèles du couple actuel.