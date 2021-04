Lettre du jour – Finances publiques au plus mal Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 18 avril

Exit Pierre Maudet, la nouvelle majorité de gauche au Conseil d’État va se remettre au travail avec Fabienne Fischer, mais avec des contraintes financières très lourdes.

Nos finances publiques sont dans un état déplorable: dette nette, par habitant, la plus haute de Suisse; quinze fois supérieure à la moyenne des cantons et, pire, un taux d’endettement net onze fois supérieur à la moyenne des cantons (en 2019, chiffres IDHEAP).

Ce dernier chiffre signifie qu’il faudrait 880 jours de revenus fiscaux pour rembourser la dette et les engagements du canton; la moyenne suisse est de 80 jours! Genève est pourtant le canton qui exploite le mieux son potentiel fiscal et a les taux d’imposition les plus élevés de Suisse pour les classes moyennes et supérieures.

Triste bilan, avec en prime: culture, tourisme, restauration et commerces gravement sinistrés, chômage en progression, conséquences de la crise sanitaire. Notre canton est dans une situation financière catastrophique, et fait face à des dépenses extraordinaires, à un moment ou il devrait investir pour l’environnement et le futur de nos enfants.

Je crains hélas que nos édiles ne s’enfoncent encore plus dans l’irresponsabilité. Emprunts pour des dépenses d’investissement, augmentation des charges salariales, taxes et impôts supplémentaires sur la classe moyenne, etc. Jusqu’où pourront-ils aller, avant que les Genevois exaspérés ou les autorités fédérales leur opposent leur veto?

Jean-François Goumaz

