En novembre dernier, à Glasgow, lors de la journée que la COP26 avait consacrée à la finance, Mark Carney, l’envoyé spécial des Nations Unies pour la finance et l’action climatique, et ancien banquier central britannique, avait fait une annonce retentissante: 500 entreprises financières privées, avec un bilan cumulé de 130 trillions de dollars, ont exprimé – disait-il – leur accord avec les objectifs climatiques de la COP25 de Paris de 2019. Hors de contexte, le chiffre de 130 trillions perd toute signification: 130 trillions, c’est approximativement 40% du total des actifs financiers mondiaux, 130 fois le bilan de la BNS, ou encore 20 fois le total des actifs sous gestion de la place financière helvétique.

Alors, pourrait-on penser, en obtenant l’accord des 500 plus grands, Mark Carney a trouvé le moyen de financer la transition climatique. Dorénavant le problème climatique était sous contrôle, et chacun pouvait retourner tranquillement à ses occupations. Or, le financement de la durabilité passe certes par des déclarations, mais il doit aboutir, au final, au financement des investissements massifs dans l’économie réelle. Et c’est précisément là que le bât blesse. Trois difficultés doivent être surmontées.

La première consiste à faire nettement la différence entre ce qui est financement de projet d’investissements réels des entreprises et ce qui relève de la gestion d’actifs. Pour financer des projets, les entreprises s’adressent au système bancaire, voire – pour les plus grandes – passent par le marché obligataire. Les banques passent aussi par ce même marché pour se refinancer. Les crédits ou obligations «vertes» sont des instruments idoines pour flécher ainsi l’épargne à sensibilité durable directement vers les investissements de ce type. Le problème: ces instruments qui orientent un flux sont peu développés, notamment à cause d’un manque relatif de projets durables et, en même temps, rentables.

«Le financement de la durabilité passe par des investissements massifs dans l’économie réelle.» Paul H. Dembinski, directeur de l’Observatoire de la finance

La deuxième concerne la gestion d’actifs où l’offre de divers véhicules de placement – fonds et assimilés – est abondante et rencontre une demande tant privée que – surtout – institutionnelle, des caisses de pension notamment. Toutefois, il ne suffit pas d’avoir des actifs étiquetés «durables» pour que l’épargne ainsi consignée se retrouve, ne serait-ce que partiellement, dans les investissements réels durables. Il faut en effet, en plus, que le poids cumulé des acheteurs ait un effet sur les cours et notations correspondantes au point d’abaisser de manière tangible le coût du capital pour les entreprises «durables».

C’est seulement à cette condition que l’épargne parquée dans les actifs aura un effet, certes indirect, sur les investissements réels. Or, les études empiriques sur la question de savoir s’il existe – au niveau des cours boursiers – une prime à la durabilité sont partagées dans leurs conclusions. Ceci conduit à s’interroger sur l’effet concret des efforts consentis par la gestion «durable» des actifs financiers.

La troisième difficulté à surmonter est celle de la nomenclature: qu’est-ce qui participe de la mouvance de la durabilité, qu’est-ce qui doit rester en dehors? En effet, une nomenclature unique aurait pour conséquence de délimiter plus précisément l’univers de placement durable, ce qui conduirait à un effet plus marqué sur les cours. Dans ce contexte, il y a peu, le tout nouveau International Sustainability Standards Board vient de mettre en consultation une série de propositions.

L'ISSB a pour mission de proposer à terme des normes de reporting durable uniformisées que les entreprises seraient obligées de respecter au même titre que des normes comptables. Il reste donc à la finance durable pas mal de chemin à parcourir pour tenir ses promesses alors que le changement climatique presse. Regardéco Paul H. Dembinski Observatoire de la finance

Paul H. Dembinski Afficher plus Directeur de l’Observatoire de la finance DR

