Finale Espagne-Angleterre vue de Genève – «Cette Coupe du monde féminine est deux fois plus belle» Reportage dans un pub proanglais de Plainpalais et un restaurant galicien des Acacias soutenant l’équipe espagnole. Fedele Mendicino

1 / 4 Chez Ana, aux Acacias, une tablée familiale vibre au rythme du match. PIERRE ALBOUY

Un dimanche pas comme les autres au marché de Plainpalais. Du moins pour Miguel Franco. Ce maraîcher adore le football, celui joué par Real Madrid et par l’équipe nationale. Masculine et féminine: «Malheureusement, la finale de la Coupe du monde des femmes Espagne-Angleterre se joue à midi tout à l’heure. Et le dimanche c’est jour de marché…» Mais pour Miguel, le cœur y est et il battra fort pour la Roja: «Je redoute la défense de fer des Anglaises.»