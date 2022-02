Hockey sur glace – Fin du rêve de médaille pour les Suisses

Finlande – Suisse 5-1 (2-0 1-1 2-0) Afficher plus

National Indoor Stadium, Pékin.

Arbitres: MM. Ansons (Let), Gouin (Can), Hynek (Tch) et Oliver (E-U).

Buts: 9e Aaltonen (Friman, Nattinen) 1-0, 11e Lehtonen (Hietanen, Manninen) 2-0, 24e Anttila (Bjorninen) 3-0, 38e Ambühl (Corvi, Haas/ 5 c 4) 3-1, 56e Pakarinen (Filppula, Pesonen/ 5 c 6, cage vide) 4-1, 57e Hartikainen (5 c 6, cage vide) 5-1.

Finlande: Sateri; Hietanen, Lehtonen; Vatanen, Lindbohm; Kemilainen, Friman; Ohtamaa, Pokka; Anttila, Bjorninen, Maenalanen; Hartikainen, Manninen, Granlund; Pakarinen, Filppula, Pesonen; Komarov, Aaltonen, Nattinen. Entraîneur: Jalonen.

Suisse: Berra (24e Genoni); Diaz, Müller; Loeffel, Weber; Fora, Frick; Alatalo; Simion, Haas, Hofmann; Andrighetto, Malgin, Herzog; Ambühl, Corvi, Thürkauf; Moser, Bertschy, Mottet; Hollenstein. Entraîneur: Fischer.

Pénalités: 2 x 2’ contre la Finlande, 2 x 2’ contre la Suisse.

Notes: la Suisse sans Untersander (blessé), Vermin ni Aeschlimann (surnuméraires). La Finlande sans Rajala, Ojamaki ni Tuohimaa (surnuméraires). La Suisse sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 54’46 à 55’28; de 55’50 à 56’47).