Covid-19 à Genève – Fin du port du masque obligatoire aux HUG Vu la baisse des cas de Covid-19, l’Hôpital assouplit les mesures de protection. Le masque pourra être exigé dans certaines unités. Emilien Ghidoni

Le masque FFP2 aux HUG, c’est terminé. ENRICO GASTALDELLO

Dès ce lundi 6 février, les masques ne sont plus obligatoires aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En cause: une forte baisse de la circulation du Covid à Genève et une réduction des hospitalisations. «Le nombre d’infections dues à la grippe est également en forte baisse», ajoutent les HUG.

Le port du masque pourra cependant être exigé dans certaines unités de soins ou même certains services, comme l’oncologie pédiatrique ou l’unité de transplantation. «Cette mesure concerne surtout les lieux où sont soignées des personnes atteintes de maladies infectieuses se transmettant par aérosols, précise Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG. Avec cette mesure, il s’agit de protéger le personnel soignant. Le masque peut être rendu obligatoire dans une seule chambre, si elle est occupée par un malade contagieux.»



Même si les mesures de protection contre le Covid-19 se relâchent, plusieurs précautions standards s’appliquent toujours. Il est notamment demandé d’aérer régulièrement les espaces et de conserver une bonne hygiène des mains.

Pour les personnes ayant de la fièvre, des maux de tête, ou encore une perte du goût et de l’odorat, il est demandé de porter un masque ou de reporter leur venue à l’hôpital. «Cet assouplissement dépend de l’évolution de la pandémie. Si elle venait à repartir, nous pourrions rendre le masque à nouveau obligatoire», prévient Nicolas de Saussure.

