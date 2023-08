Fin du dôme de chaleur – L’alerte canicule est levée à Genève Vu la baisse des températures attendues ce week-end, le service du médecin cantonal met un terme au dispositif dès ce vendredi soir. Antoine Grosjean

Après avoir atteint des sommets jeudi, les températures vont fortement baisser ce week-end à Genève. KEYSTONE

Vu la baisse des températures prévue ce week-end, et dont on a déjà un aperçu ce vendredi, le service du médecin cantonal genevois a décidé de lever l’alerte canicule dès ce soir. Tous les partenaires du dispositif canicule genevois sont informés de cette mesure.

MétéoSuisse prévoit en effet une forte chute des températures dès samedi, avec une possible activité orageuse. Les températures devraient ainsi se trouver au-dessous du seuil de canicule pour les jours à venir.

Pour rappel, une alerte canicule est déclenchée – en collaboration rapprochée avec MétéoSuisse et le service du médecin cantonal du canton de Vaud – si les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25 °C pendant cinq jours consécutifs, ou égales ou supérieures à 27 °C pendant trois jours consécutifs.

Le présent épisode caniculaire a débuté le 18 août et a duré huit jours consécutifs. Depuis le début du dispositif canicule à Genève en 2004, il s’agit de l’épisode caniculaire le plus long et intense mesuré si tardivement dans l’été.

Bilan positif

Cette année, Genève éprouvait pour la première fois son nouveau dispositif sanitaire de gestion de la canicule. Si c’est le service du médecin cantonal (SMC) qui déclenche l’alerte, ce sont les partenaires sur le terrain qui mettent en œuvre le dispositif élaboré en amont. Une cellule canicule, coordonnée par le SMC, est activée pour permettre un échange rapide et fluide des informations en vue des prises de décisions des partenaires. Le SMC est très satisfait de cette première expérience, dont les enseignements permettront aussi d’affiner les processus pour les années à venir.

La médecin cantonale rappelle que les effets sur la santé de ces périodes de fortes chaleurs peuvent se prolonger au-delà de la fin de l’alerte. Les personnes vulnérables – et en particulier les personnes âgées – doivent rester vigilantes dans les jours qui suivent la baisse des températures.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

