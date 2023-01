Feuilleton judiciaire – Fin du conflit opposant la Compagnie Classique à la Ville de Genève Le Tribunal fédéral signe l’épilogue d’un litige né en 2017, à l’occasion du processus de nomination d’une nouvelle direction pour les Théâtres du Grütli et de l’Orangerie. Katia Berger

Stéphane Mitchell et Didier Nkebereza dénonçaient des dysfonctionnements dans le processus de sélection des candidats aux postes de direction pour les Théâtres du Grütli et de l’Orangerie. Lucien FORTUNATI – TDG

Au niveau individuel, l’affaire se clôt sur un échec. Didier Nkebereza et Stéphane Mitchell voient leur second recours contre le Département de la culture et de la transition numérique de la Ville de Genève rejeté par le Tribunal fédéral (TF). Sur le plan collectif, au contraire, la procédure judiciaire entamée voici cinq ans se solde par un succès: à l’avenir, les futurs candidats à la direction d’un théâtre municipal auront davantage de droits. Les frais à la charge des frondeurs auront servi leur cause.