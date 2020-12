Nicaragua – Fin des recherches après un éboulement dans une mine d’or Considérant qu’il n’y a plus de victimes, le gouvernement nicaraguayen a mis fin aux opérations de sauvetage dans une mine artisanale au sud du pays.

Le gouvernement a mis fin aux opérations de sauvetage après l’éboulement d’une mine d’or artisanale dans le sud du Nicaragua samedi, après avoir localisé les corps de deux mineurs et considérant qu’il n’y a plus de victimes, a déclaré une source officielle.

«À ce stade, nous avons récupéré deux corps identifiés comme étant ceux d’Israel Sequeira et de Santos Herrera», tous deux originaires de la région de Rio San Juan, là où s’est produit l’accident, a indiqué un représentant du gouvernement local Johnny Gutierrez au site officiel El 19 Digital.

Il a précisé que «pendant la nuit, l’après-midi et toute la journée du samedi, ils ont travaillé sans relâche» pour sauver les mineurs, mais «que toutes les institutions impliquées considèrent que malgré le travail de sauvetage et de recherche, il n’y a pas (davantage) de victimes».

«La colline était engorgée»

Au moins dix chercheurs d’or ont été bloqués vendredi dans cette mine artisanale, surpris par un éboulement à l’intérieur d’un tunnel, ont rapporté des médias officiels. Le média Radio Ya avait rapporté que l’éboulement avait «enterré» 10 personnes qui se trouvaient dans le tunnel. Le quotidien «La Prensa» a rapporté pour sa part que selon des témoins, il y avait au moins 15 personnes piégées à l’intérieur de la mine.

L’accident s’est produit dans une mine située sur le territoire de la commune La Esperanza, dans le département de Rio San Juan (sud), à plus de 200 kilomètres au sud-est de la capitale. «Je pense qu’ils auraient dû continuer les opérations de recherche jusqu’à ce qu’ils atteignent l’endroit où les mineurs travaillaient», a déclaré à l’AFP Amaru Ruiz, le responsable de la Fondation du fleuve.

L’écologiste a expliqué que l’effondrement a eu lieu sur une colline où se trouvent plusieurs mines situées dans différentes propriétés privées, où les mineurs ont creusé plusieurs tunnels souterrains au fil des ans. Comme «la colline était engorgée par les pluies des derniers mois et qu’elle est faite d’argile, elle s’est effondrée», a expliqué Amaru Ruiz. On estime que le Nicaragua compte environ 3000 mineurs artisanaux, en plus des 5000 employés par des entreprises minières établies dans le pays.

