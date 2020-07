Coronavirus – Fin de quarantaine pour 580 personnes à Soleure En quarantaine depuis fin juin, 580 Soleurois peuvent à nouveau sortir depuis mardi soir.

La quarantaine avait été ordonnée car des personnes testées positives avaient participé à trois événements dans le canton. Photo d’illustration/KEYSTONE

La quarantaine de 580 personnes dans le canton de Soleure a pris fin mardi. Elle avait été ordonnée après la découverte de la présence de personnes testées positives lors de trois événements à Olten (SO) et Granges (SO).

Les personnes mises en quarantaine avaient été en contact avec des gens testés positifs qui se trouvaient dans des clubs à la fin du mois de juin à Olten et Granges. Cette affaire a demandé de gros efforts aux services responsables du traçage, a indiqué jeudi la chancellerie du canton de Soleure.

Super-propagation

Une personne qui s’était rendue dans un club d’Olten le week-end des 27 et 28 juin avait ensuite été testée positive. Elle avait été infectée par une tierce personne dont l’infection était liée au cas de super-propagation survenu le week-end précédent dans une boîte de nuit à Zurich et dans un bar à Spreitenbach (AG).

Dans le cas d’Olten, les services de traçage ont identifié 300 personnes qui ont été placées en quarantaine. Aucune n’a été testée positive, a précisé la chancellerie.

Dans le cas de Granges, une personne testée positive n’a pas respecté la quarantaine. Elle a participé à deux événements. Cette situation a provoqué la mise en quarantaine de 280 personnes supplémentaires. Parmi elles, une personne a été testée positive.

Procédure pénale

Une procédure pénale a été ouverte contre la personne qui n’a pas respecté la quarantaine. Selon la loi sur les épidémies, elle risque une amende pouvant aller jusqu’à 10’000 francs. Un bar à Granges est fermé provisoirement.

Depuis l’assouplissement des mesures contre le coronavirus, les contrôles ont été intensifiés. Plusieurs cantons, dont celui de Soleure, ont annoncé l’obligation de présenter une carte d’identité valable à l’entrée des clubs. Les numéros de téléphone portables des clients sont aussi vérifiés et inscrits.

De nombreux contrôles

Depuis le 27 avril, l’Office de l’économie et du travail du canton de Soleure et la police cantonale ont contrôlé 905 établissements: quinze fermetures provisoires ont été ordonnées. Après avoir pris les mesures nécessaires, 14 ont pu rouvrir.

L’Argovie a également introduit des contrôles d’identité à l’entrée des bars et des clubs. Le canton de Zurich a aussi serré la vis en matière de vérification des listes de clients. Les contrôles d’identité et des numéros de téléphone portables ne concernent toutefois que les clubs.

( ATS/NXP )