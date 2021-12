Lettre du jour – Fin de partie Opinion Courrier des lecteurs

Chêne-Bougeries, 2 décembre

Les jeux sont faits. Le résultat sans fard est tombé, 62% pour à l’unanimité de tous les cantons et 38% contre la loi Covid. Ce qui est sûr, c’est que notre gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens pour convaincre, dans la dernière ligne droite, les indécis/es.

95 millions ont été injectés dans une campagne de la dernière chance à grand renfort d’artistes, de chanteurs branchés jeunes dont les performances en plein air étaient couplées avec un poste de vaccination. Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’y avait pas foule à Lausanne et que l’objectif démagogique d’attirer les jeunes a fait chou blanc.

Toutefois au-delà de ce coup d’éclat onéreux, il faut y voir une volonté affirmée d’assurer la scission entre les couches de la population. Scission parrainée par des artistes payés avec l’argent des contribuables pour démontrer que même eux sont du bon côté des vaccinés.

Mais ont-ils vraiment le choix pour qu’il en soit autrement? Eux qui sillonnent les routes, les airs pour passer de scène en scène à travers l’Europe et parfois au-delà, ils/elles n’ont pas d’autre solution s’ils veulent vivre de leur métier qui a été bien malmené durant une année et demie.

Le sésame du passe sanitaire est la garantie que tout peut reprendre comme avant avec frères et sœurs vaccinés. Donc oui, les concerts, récitals, festivals, conférences reprendront avec la grande famille des artistes et des publics vaccinés.

Les autres, tous les autres, n’auront qu’à rester chez eux. Vive la morosité, la neurasthénie, la boulimie, la déprime.

Si cette normalité sied à nos conseillers fédéraux et leur armée de communicants et à 62% de l’Helvétie vaccinée qu’en sera-t-il de l’union autour de l’enjeu autrement important du réchauffement climatique?

Est-ce que cette cause et tous les rassemblements et interventions qui vont avec seront exclusivement réservées à celles et ceux qui montreront patte blanche sur présentation d’un passe sanitaire?

Si diviser pour régner est la règle ordinaire en politique dans le cas présent et les échéances des catastrophes humaines et climatiques à venir, elle est particulièrement malvenue!

Léon Meynet

