Fin de parcours à l’US Open – Une année après, New York a vu un tout autre Wawrinka Le Vaudois de 38 ans a fait un peu son âge samedi au 3e tour contre Sinner. Mais dans sa tête, le temps n’a pas d’emprise sur lui. Jérémy Santallo

Classé au 288 e rang mondial à son retour de blessure, en mars 2022, Stan Wawrinka sera 40 e après l’US Open. Getty Images via AFP

Pour encore mieux apprécier un joli parcours lors d’un tournoi du Grand Chelem, lorsque l’on est le plus vieux joueur (38 ans et 5 mois) du tableau principal à New York, il faut se rappeler où l’on était il y a douze mois.