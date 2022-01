Tennis – Fin de l’aventure pour Kilian Feldbausch à Melbourne Le Genevois, 21e joueur mondial chez les juniors, a été éliminé en demi-finale de l’Open d’Australie, battu 6-1 4-6 6-2 par le Tchèque Jakub Mensik, tête de série No 4 du tournoi. Jérémy Santallo

Kilian Feldbausch a réussi un joli parcours à Melbourne, pour son premier Grand Chelem. Getty Images

Premier joueur suisse à atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie junior depuis un certain Roger Federer en 1998, Kilian Feldbausch (16 ans) ne dépassera pas le «Maître» sur cette quinzaine à Melbourne Park. Le protégé de Michael Lammer peut toutefois être très fier de son parcours Down Under.

Opposé à l’un des tout meilleurs joueurs de sa génération, le Tchèque Jakub Mensik, 16 ans aussi mais tête de série No 4 du tournoi et 6e joueur mondial de la hiérarchie ITF, le Genevois, tête de série No 11 et 21e au classement, s’est finalement incliné 6-1 4-6 6-2 après 2 heures de jeu sur le court No 5.

Malgré un très joli ratio de premières balles passées lors du 1er set (79%), Kilian Feldbausch, qui accusait un déficit de puissance au service vis-à-vis de son adversaire, n’a converti que 8 points sur 22 grâce à elles (36%) et lâché trois fois sa mise en jeu. Pas l’idéal pour débuter une première demi-finale en Grand Chelem.

Le début du 2e set revêtait une importance capitale et le Carougeois est entré dans le combat, breakant à 1-1 en s’arrachant sur une amortie. Il a rendu son service dans la foulée, abandonné par son coup droit, mais à 4-4, il s’est obstiné sur un vilain jeu de Mensik – 4 doubles fautes – avant de hurler sa rage à un set partout.

Breaké d’entrée dans la 3e manche, après plusieurs erreurs directes, Kilian Feldbausch a tout de suite recollé, porté par son magnifique coup droit croisé. Mais à 2-1, il a commis deux doubles fautes pour offrir son service et n’a plus jamais revu Jakub Mensik. Le Tchèque défiera l’Américain Bruno Kuzuhara (17 ans) en finale.

