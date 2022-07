Tennis – Fin de l’aventure pour Kilian Feldbausch Après un excellent premier set, le Genevois n’a pas pu résister à la réaction du talentueux Croate Poljicak (6-1, 3-6, 2-6). Son Wimbledon reste un succès. Mathieu Aeschmann Londres

Kilian Feldbausch peut être satisfait de son tournoi. MAE

Le très beau Wimbledon de Kilian Feldbausch s’est arrêté en quarts de finale, ce jeudi sur le court No 12. Contrairement au scénario de ses deux tours précédents, le Genevois avait attaqué son match à pleine vitesse. Efficace derrière sa première balle de service (73% de points gagnés), agressif dès les premiers coups de raquette, il bouclait un premier set quasi parfait. Un ascendant qu’il ne parvenait malheureusement pas à étirer, suite à la réaction d’orgueil de l’impressionnant Mili Poljicak, 5e mondial junior (6-1, 3-6, 2-6).

Il faut dire que le Croate n’était plus tout à fait le même joueur lorsqu’il est revenu de sa pause toilettes, à la fin du premier set (une pratique décidément très à la mode). Légèrement en surpoids, Poljicak possède un bras supersonique et une magnifique main: un talent qu’il a commencé à étaler au son des encouragements bruyants de son clan.

«D’un coup, l’adversaire est devenu plus actif sur les jambes. Il a davantage osé. Et après le rebreak au deuxième (2-2), Kilian s’est un peu perdu mentalement, regrettait Michael Lammer, son entraîneur à Swiss Tennis. C’est dommage de ne pas avoir réussi à rester au contact plus longtemps. Il aurait fallu contrer la balle adverse, mieux défendre sa ligne de fond. Kilian a commencé à reculer, il a perdu en qualité de frappe et Poljicak a pris le dessus.»

Transition en douceur

La déception est légitime: on ne quitte pas Wimbledon comme n’importe quel tournoi. Mais le bilan du Genevois est globalement excellent. «Il fait quart de finale pour son deuxième tournoi sur gazon, en améliorant son jeu vers l’avant. C’est très encourageant, poursuit Michael Lammer. Il a pris conscience qu’il pouvait briller sur surface rapide en étant proactif. C’est dans cette direction qu’il faut continuer à travailler. En améliorant aussi son service, lequel sera capital dans la transition vers le circuit adulte.»

Une transition qui va continuer à se faire en douceur. Car après sa demi-finale à Melbourne, son quart ici, Kilian Feldbausch aura encore une chance de briller cette année, du côté de Flushing Meadows. Et puisqu’il est né en 2005, il pourra toujours chasser les trophées des quatre tournois du Grand Chelem en 2023!



Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

