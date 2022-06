MétéoSuisse prévoit un rafraîchissement avec une activité orageuse possible dès ce soir.

La vague de chaleur extrême est sur le point de passer. En raison de la baisse des températures annoncée ces prochains jours, le Service du médecin cantonal a levé l’alerte canicule ce mardi 21 juin à 18 h. Tous les partenaires du dispositif canicule genevois ont été informés de cette mesure, indique le communiqué de l’État.

Même s'il se peut que les températures restent élevées ces prochains jours, le seuil de canicule ne devrait plus être atteint. Rappelons que l'on parle de canicule lorsque les températures se maintiennent plusieurs jours de suite au-dessus de 30 °C et qu'elles ne descendent pas en dessous de 20 °C pendant la nuit.