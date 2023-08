Fin de la saison caniculaire – Profitez de la chaleur, il fera plus frais dès ce weekend Les températures vont chuter de plus de 10 °C d’ici la fin de semaine. Même si des pics de chaleur sont encore possibles en septembre, cette baisse annonce la fin de l’été. Mathilde Schott

Avec la baisse des températures annoncée pour le weekend, nous vivons probablement les derniers jours de chaleur avant la fin de l’été. KEYSTONE / Cyril Zingaro

La canicule sévit en Suisse. L’alerte a été lancée jusqu’à jeudi soir par MétéoSuisse. Actuellement sous un dôme de chaleur, le pays subit des températures extrêmes. L’isotherme du 0°C a même battu des records en atteignant les 5298 mètres d’altitude.

Une baisse d’une dizaine de degrés est annoncée pour le week-end. L’anticyclone qui s’étend en ce moment de la péninsule ibérique jusque sur les Alpes va perdre de sa force en fin de semaine et va laisser place à un courant d’ouest. Les dépressions vont alors se rapprocher et des précipitations vont arriver de l’Atlantique. Selon Mikhaël Schwander, prévisionniste chez MétéoSuisse, l’air subtropical que nous avons maintenant va être remplacé par de l’air tempéré de l’Atlantique.

Les températures sont largement au-dessus des normes saisonnières. «Il est possible qu’on retrouve des températures de saison la semaine prochaine avec des maximales entre 20 et 25 °C. Il y a également des scénarios qui envisagent une arrivée d’air encore plus froid. On aurait là des températures plutôt basses pour la saison.»

Selon MétéoSuisse, plusieurs scénarios sont possibles pour la fin de la semaine, car il y a beaucoup d’incertitudes sur l’évolution de la météo. «Il est tout à fait envisageable que la journée de vendredi pourrait être encore très chaude et que l’alerte canicule soit prolongée, mais on n’est pas sûr, explique Mikhaël Schwander. Les températures pourraient baisser dès vendredi. Il n’est pas impossible qu’il y ait quelques orages ou averses jeudi.»

Une nouvelle hausse de la chaleur en Suisse ne semble pas être prévue dans les semaines à venir, même s’il n’est pas exclu de revoir une hausse des températures durant le mois de septembre. «Mais jamais à des niveaux caniculaires comme maintenant», précise Mikhaël Schwander.

Ce refroidissement attendu ce week-end marquera donc la fin de la canicule, ainsi que celle de l’été.

