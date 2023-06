Golf – Fin de la bataille entre PGA et LIV, unis dans le même club-house Le circuit nord-américain PGA et le circuit européen DP World Tour ont annoncé leur fusion avec le circuit dissident LIV Golf, soutenue par l’Arabie saoudite, mettant ainsi fin à tous les litiges les ayant opposés.

Les circuits nord-américain PGA et européen DP World Tour vont fusionner avec le LIV, soutenu par l’Arabie saoudite AFP

La guerre du golf n’aura pas lieu: les circuits nord-américain PGA et européen DP World Tour vont fusionner avec le LIV, soutenu par l’Arabie saoudite, dont l’émergence avait attiré certains des meilleurs joueurs actuels, fracturant le monde feutré de la petite balle blanche.

Le PGA Tour a indiqué mardi avoir «signé un accord qui combine les activités commerciales et les droits» du puissant fonds souverain saoudien (Pif) dans le golf, incluant le circuit LIV, avec les siens et ceux du DP World Tour «dans une nouvelle entité à but lucratif détenue collectivement», sans que les détails financiers n’en soient dévoilés.

Lancé en octobre 2021, le LIV avait attiré au cours des mois suivants certains des meilleurs golfeurs du monde, anciens No 1 mondiaux et plusieurs fois sacrés en Grands Chelems, de Dustin Johnson à Brooks Koepka qui vient de remporter le Championnat PGA, apportant un premier Majeur dans le club-house du futur ex-circuit dissident, en passant par Phil Mickelson. «C’est une journée fantastique aujourd’hui», a tweeté ce dernier.

Le PGA Tour, soutenu par Rory McIlroy et Tiger Woods montés au front médiatique, avait apporté une réponse ferme, en excluant les dizaines de golfeurs concernés, leur interdisant toute participation à ses tournois, mais pas aux Grands Chelems qui ne sont pas soumis à sa direction et ont décidé de laisser leurs portes ouvertes.

Surprise chez les joueurs

«Après deux années de perturbations et de distractions, c’est un jour historique pour le sport que nous aimons tous», a déclaré Jay Monahan, patron du PGA Tour qui avait pourtant été en pointe de la lutte contre le LIV.

Le patron du Pif Yasir Al-Rumayyan présidera le conseil d’administration de la nouvelle entité, dont le nom reste à être dévoilé, et Monahan en sera le directeur général. En revanche, aucune mention n’a été faite de l’ancien champion Greg Norman, directeur général du LIV, dont l’ardeur au combat a irrité certaines star dont McIlroy, qui avait prévenu en cas de négociations: «Il doit partir. Personne ne parlera, tant qu’il n’y aura pas un adulte dans la pièce qui peut réellement essayer d’arranger les choses».

Cette annonce faite mardi, presqu’un an jour pour jour après le premier tournoi estampillé LIV disputé à Londres, personne ne l’a vue venir, pas même les joueurs eux-mêmes. «Rien de tel que d’apprendre que nous fusionnons avec un circuit, alors que nous avions dit que nous ne le ferions jamais», a tweeté le Canadien Mackenzie Hughes.

AFP

