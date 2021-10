Fonction publique – Fin de carrière pour trois hauts cadres de la police Le processus de recrutement a commencé pour trouver, notamment, un nouveau chef des opérations. Chloé Dethurens

Trois très hauts cadres de la police cantonale genevoise quitteront leurs fonctions dans les mois qui viennent. Le chef des opérations, le chef d’état-major et le chef du Centre opérations et planification (COP) partiront à la retraite entre janvier et avril prochain. Le processus pour recruter leurs successeurs est déjà lancé.



On parle ici de la tête de l’institution. Titulaire d’un grade de lieutenant-colonel, le chef des opérations est considéré comme le numéro 2 de la police, après la commandante. Il est chargé de mettre en place les dispositifs liés aux événements d’envergure, planifier des actions de prévention, de sécurisation de l’espace public ou de maintien de l’ordre, et engager les forces adaptées. Il dirige notamment le centre des opérations et planification (COP) (dont le chef partira lui aussi prochainement), le service des Commissaires et celui du renseignement. Ce poste a été créé avec l’instauration de la nouvelle loi sur la police.



Le chef d’état-major, lui, chapeaute différents secteurs comme les ressources humaines, la direction des études stratégiques, la communication, la gestion des risques ou encore le service juridique. Sa mission est de maintenir une bonne gouvernance «administrative et stratégique» dans la direction de la police. Pour ce poste, le brevet de policier n’est pas requis.