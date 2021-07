Mobilité électrique – Filant à des vitesses folles, les trottinettes inquiètent Les e-trottinettes vendues en Suisse peuvent aller jusqu’à 110 km/h. Des contrôles sont menés par la police, mais les engins non homologués pullulent. Julien Culet

Il est interdit d’être à deux sur une trottinette électrique, il faut être âgé de plus de 14 ans et l’engin ne doit pas pouvoir dépasser les 20 km/h. Le port du casque est, quant à lui, fortement recommandé. Valery Sharifulin/Keystone

Les trottinettes électriques déferlent sur nos villes depuis maintenant quelques années et le nombre d’accidents est en augmentation. La vitesse en est la principale raison, et les polices doivent agir. À Genève, samedi dernier, les forces de l’ordre ont ainsi saisi six engins dépassant les 35 km/h. L’un d’eux a même été contrôlé à 56 km/h. Une nouvelle opération menée ce jeudi matin a vu quatre e-trottinettes être confisquées sur les 33 contrôlées, avec une vitesse maximale enregistrée de 33 km/h. En Suisse, il est pourtant interdit de circuler avec une trottinette électrique pouvant aller au-delà de 20 km/h et ayant une puissance dépassant 500 watts.