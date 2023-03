Volleyball – Figure marquante de Chênois, Robin Rey passe la main Vainqueur il y a une semaine de la Coupe de Suisse, le passeur de 26 ans quitte les terrains pour les salles d’opération. Retour sur une carrière courte mais intense. Pascal Bornand

Robin Rey, toute la détermination et la hargne d’un certain Laurent Rey! BASTIEN GALLAY

Un dernier set, samedi à Sous-Moulin contre Näfels, et il passera la main. Une semaine après avoir remporté la Coupe de Suisse avec Chênois, Robin Rey prend sa retraite sportive. Il sort du jeu à 26 ans, dans la fleur de l’âge et au sommet de son art. Bientôt, son maillot No 19 plié dans l’armoire aux souvenirs, c’est sa blouse blanche de toubib que le passeur genevois mouillera à l’Hôpital de Neuchâtel, bistouri à la main et doctorat en tête.