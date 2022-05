Philippe Fleury, vous deviendrez l’an prochain directeur de la Fédération des entreprises romandes. D’où venez-vous?

Je suis né et j’ai grandi à Plainpalais. J’ai fait des études de lettres et de droit à l’Université, avant d’obtenir mon brevet d’avocat. Changement de décors ensuite, j’ai travaillé à Berne au sein de l’ancêtre de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Puis, j’ai rejoint KPMG en 2007 (ndlr: une des grandes entreprises internationales d’audit et de conseil) qui mettait en place un service de lutte contre la criminalité économique. Je suis revenu à Genève en 2008 pour créer ce service en Suisse romande, et j’ai ensuite été nommé associé et chef du siège genevois.