Il ne se passe plus un jour sans que je croise un ami, un employeur, une salariée de mille domaines différents, tous en train de se plaindre du manque de monde dans leur branche. Il a toujours été difficile de trouver le fameux «personnel compétent», mais le phénomène a augmenté, au point de devenir ridiculement voyant en ce qui concerne l’industrie du tourisme et de la restauration, ou dans l’aviation: aéroports et compagnies aériennes n’arrivent plus, faute de personnel, à faire face à la demande des clients pressés de partir loin de chez eux.

Aux États-Unis, les millions de licenciements prétextant le Covid ont aussi marqué le début de la Great Resignation: démissions en masse, par millions encore, de personnes souvent entre 30 et 45 ans, qui en ont marre de leur travail, de la pression, trouvent qu’ils ne gagnent pas assez, etc. La Resignation s’est propagée dans d’autres pays, certes pas avec la même ampleur.

«Les démissionnaires n’ont simplement plus confiance dans les entreprises.»

L’histoire économique nous apprend que cela peut être un bon signe: quand les salariés claquent la porte, c’est qu’ils pensent trouver un meilleur travail, ou espèrent un renouvellement de carrière. C’est différent cette fois: les démissionnaires n’ont simplement plus confiance dans les entreprises. On ne parle pas de syndicalistes radicaux souhaitant les patrons au bout d’une pique, mais d’une jeune génération qui oscille entre cynisme et désabusement.

Nous sortons d’une trentaine d’années où les entreprises n’ont eu de cesse de «fidéliser la clientèle», à coups de cartes, rabais, ciblages par les réseaux et pop-up promotionnels. L’idée était de les retenir, de les rendre quasi dépendants d’une marque, d’un produit, etc. Cela tandis que l’on agissait à l’inverse pour les employés. Passer l’entier de sa vie dans la même entreprise, autrefois un must, est devenu un truc de loser. Je me souviens du début des années 2000, je me retrouvais à la tête d’un magazine.

«Il est temps pour les employeurs de repenser à fidéliser leurs salariés avant de fidéliser leur clientèle.»

Avant même de prendre ces fonctions, un copain dans la finance m’a demandé: «Et ce sera quoi, ton prochain job?» Il fallait bouger, montrer que l’on était devenu sa propre marque, «saisir les opportunités», se servir de chaque job comme escabeau pour le prochain mercato. Ce faisant, les entreprises ont cessé de fidéliser leurs employés, ce qui amène démotivation, grosse perte d’expérience, déloyauté, coulage et qui conduit aujourd’hui des légions de virés du Covid à envoyer sur les roses les patrons qui les supplient de revenir parce que les affaires reprennent.

Je crois qu’il est temps pour les employeurs de repenser à fidéliser leurs salariés avant de fidéliser leur clientèle. Le premier contrat, c’est celui qui lie à une entreprise à laquelle on demeure attaché parce qu’elle vous considère, croit en vous, dans laquelle il existe des possibilités de progresser sur tous les plans. Avant le pouvoir d’achat, il y a le respect du travail.

