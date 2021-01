Épreuves de Kitzbühel – Feuz impérial sur la Streif Le Bernois, qui a longtemps dû se contenter de seconds rôles sur la terrible piste, s’offre un doublé de prestige. Sylvain Bolt

L’ogre de Schangnau a récidiv é dimanche pour s’offrir une double ration de Streif . KEYSTONE

Il aurait pu se contenter de son premier chamois d’or décroché vendredi à Kitzbühel. Mais ce n’est pas son genre. L’ogre de Schangnau a récidivé dimanche pour s’offrir une double ration de Streif. Et tant pis pour la cerise au kirsch sur le gâteau du Français Johan Clarey, 40 ans et 16 jours, qui est devenu le skieur le plus âgé à monter sur un podium de Coupe du monde mais s’est fait souffler une première victoire pour 17 centièmes. «Beat est un monstre, le meilleur descendeur depuis cinq ans. Il a longtemps attendu sa première victoire ici. Il en a deux d’un coup, c’est juste fantastique», s’est exclamé le Tricolore.