Le patron de Twitter et Jay Z veulent faire du bitcoin la monnaie d’internetJack Dorsey, le fondateur de Twitter, a annoncé vendredi la création avec le rappeur Jay Z d’une fondation pour financer le développement du bitcoin comme «devise d’internet». «Jay-Z et moi allons donner 500 bitcoins à nouvelle dotation nommée Btrust pour financer le développement du bitcoin, qui sera initialement concentré sur des équipes en Afrique et en Inde», a tweeté Jack Dorsey, également patron de Square, une société de services de paiements. «Ce sera une fiducie sans droit de regard, qui ne recevra aucune directive de notre part», a-t-il précisé, avant de renvoyer vers un lien pour des candidatures aux trois premiers postes de membres du conseil. Selon la page de candidature, la mission de Btrust sera de «faire du bitcoin la devise d’internet».