Ski alpin – Feu vert pour les courses de Wengen La station bernoise a reçu l’autorisation d’organiser ses épreuves de Coupe du monde à la mi-janvier, grâce à un enneigement satisfaisant. Elle pourrait récupérer un Super-G. Sport-Center

REUTERS

C’est un grand ouf de soulagement, à l’heure où les épreuves de ski alpin tombent comme des mouches. La météo changeante a forcé plusieurs domaines skiables à renoncer à certaines de leur course, Bormio étant le dernier en date (Super-G annulé jeudi). Mais Wengen, lui, ne devrait pas rencontrer de problèmes à ce niveau-là.

Les organisateurs de la mythique course du Lauberhorn ont reçu le feu vert vendredi: la qualité de l’enneigement est satisfaisante et devrait permettre la tenue de trois, voire quatre épreuves de Coupe du monde dans deux semaines. Dans les prochains jours, bon nombre de techniciens, accompagnés par des membres de l’armée et de la protection civile, s’affaireront sur les différents tracés. Pour l’heure, les spectateurs sont autorisés et les billets disponibles à l’achat.

Wengen pourrait en outre reprendre à son compte le Super-G renvoyé de Bormio. La station italienne avait déjà récupéré la course à Lake Louise, également dans l’incapacité de l’organiser plus tôt dans la saison. Une décision tombera la semaine prochaine.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.