Politique énergétique suisse – Feu vert pour accélérer les constructions de parcs éoliens Les Chambres fédérales ont mis sous toit la loi urgente censée favoriser l’essor des éoliennes en Suisse. Un référendum pourrait changer la donne. MWE/ATS

Le parlement a autorisé ce vendredi, lors de la session d’été, l’accélération des constructions de parcs éoliens. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Un coup d’accélérateur aux projets de parcs éoliens aura bien lieu, si le peuple le veut. Les Chambres fédérales ont accepté ce vendredi la loi urgente qui tend à faciliter les procédures d’autorisation de leur construction.

Lors de cette session d’été, les voix du parlement étaient claires concernant la modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur le Tribunal fédéral. Le Conseil national l’a approuvée par 141 voix contre 50 (et 3 abstentions) et le Conseil des États par 37 voix contre 2 (et 5 abstentions).

Cette loi urgente a suscité de vifs débats dans la sphère politique et publique. Après la décision du parlement, un référendum est désormais possible.

Concrètement, quels changements?

Le National avait déjà rejoint début juin le Conseil des États sur les derniers points du projet visant notamment à accélérer les procédures d’autorisation de construction. En bref, l’autorisation de construire pour les éoliennes d’intérêt national et bénéficiant d’un plan d’affectation déjà entré en force sera délivrée par le Canton, alors que la tâche revient actuellement aux communes.

Les voies de recours contre cette décision seront raccourcies. Mais les communes d’implantation ne seront pas oubliées. Elles devront déjà avoir approuvé les projets dans une phase de planification antérieure, sauf si les cantons ont déjà transféré au niveau cantonal la compétence en la matière, comme c’est le cas dans le canton de Neuchâtel.

La procédure accélérée s’appliquera aux projets éoliens d’intérêt national jusqu’à ce qu’une puissance supplémentaire de 600 MW soit installée.

Douze objets adoptés

Hormis la modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur le Tribunal fédéral, le parlement a également approuvé en votations finales onze autres objets. Parmi lesquels:

Le droit pénal en matière sexuelle

La loi fédérale sur l’imposition du tabac et des cigarettes électroniques

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

La politique agricole à partir de 2022 (PA22+)

