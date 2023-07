Mobilité transfrontalière – Feu vert de Berne pour la prolongation du tram 15 vers la gare de Saint-Julien A Genève, l’extension de la ligne 15 entre la zone industrielle de Plan-les-Ouates et la gare de Saint-Julien-en-Genevois a été approuvée. Les travaux commenceront dans un an. ATS

Des aménagments sont en cours devant la gare pour la venue du tram.

Pierre Albouy

A Genève, l’extension de la ligne 15 du tram entre la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) et la gare de Saint-Julien-en-Genevois (F) est en bonne voie. L’Office fédéral des transports a récemment approuvé les plans pour ce tronçon. Les travaux commenceront dans un an.

Cette décision d’approbation constitue une étape majeure pour le démarrage des travaux à l’horizon du deuxième semestre 2024, ont annoncé jeudi le Département de la santé et des mobilités (DSM) et la commune de Perly-Certoux dans un communiqué conjoint. Les modifications apportées au projet ont permis de lever bon nombre d’oppositions et limiter le risque de recours.

Palettes-ZIPLO mis en service en décembre

Le canton et l’exécutif de Perly-Certoux, qui ont collaboré, se disent satisfaits. Le projet prévoit désormais deux voies ferrées au lieu de quatre à En Louche, une amélioration de l’offre en transports publics dans la traversée de Perly et un arrêt supplémentaire à la frontière sur le territoire français. Les échanges ont aussi été constructifs avec les autorités françaises, partenaires du projet.

La première étape du tronçon, entre les Palettes et la ZIPLO, sera mise en service au mois de décembre. A terme, 6 kilomètres, dont 4,6 en Suisse, seront réaménagés pour accueillir le tram qui permettra de relier les communes concernées au Léman Express grâce à la connexion avec la gare de Lancy-Pont-Rouge. Les lignes de bus du secteur rejoindront le prolongement de la ligne 15.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.