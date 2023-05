Vote du Conseil national – Feu vert à une 3e voie d’autoroute entre Nyon et Genève Les élus veulent accélérer le chantier d’un coût de 900 millions. La gauche, au nom du climat, s’y est farouchement opposée. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Le parlement veut réduire les bouchons sur le réseau national sans oublier l’axe Genève-Lausanne. LMS

L’axe Genève-Lausanne ne perd pas à tous les coups en matière de transports au niveau fédéral. Après la tempête d’insatisfactions provoquée sur le rail avec l’annonce des nouveaux horaires CFF, petite éclaircie concernant la route. Le Conseil national a approuvé la création d’une 3e voie autoroutière dans les deux sens entre Genève et Nyon, ou plus exactement entre le Vengeron et Nyon. Cela afin de désengorger l’autoroute.