Logements à la Jonction – Feu vert à la destruction de l’ancienne usine Stern Le projet des coopératives de la Codha et de la Ciguë au sentier des Saules est validé par le Tribunal fédéral. Les voisins sont déboutés. Luca Di Stefano

La Codha veut démolir l'ancienne usine sur le sentier des Saules et reconstruire un bâtiment de neuf étages à la hauteur du bâtiment voisin qui a été surélevé deux fois. LAURENT GUIRAUD

C’est un litige à la croisée de questions patrimoniales, d’intérêts publics et privés dans un périmètre particulièrement sensible. Un litige de longue date, auquel le Tribunal fédéral (TF) vient de mettre fin: dans un récent arrêt, les juges ont validé le projet de deux coopératives, la Codha et la Ciguë, au sentier des Saules.