Faits divers – Feu rapidement maîtrisé dans un immeuble près de Cornavin Le SIS est intervenu en fin d’après-midi à la rue des Gares. Aucun blessé n’est à déplorer. Théo Allegrezza

Le sinistre s’est déclaré au 6, rue des Gares. SIS

Un sinistre s’est déclaré peu avant 17 heures dimanche à deux pas de Cornavin. L’adresse: rue des Gares, numéro 6. C’est un immeuble appartenant aux CFF et qui abrite des bureaux et des locaux techniques. L’incendie a pris dans une salle de repos. Alerté, le Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève est engagé depuis la caserne des Asters. Il est sur place en deux minutes. Les flammes sont impressionnantes, mais le feu étant localisé dans une pièce, il est vite maîtrisé.

Aucun blessé n’est à déplorer. Une partie du personnel travaillant ce jour-là a été évacuée temporairement. La zone a dû être bouclée par la police. Le lieutenant Nicolas Millot précise que 21 pompiers et cinq véhicules du SIS ont été mobilisés dans l’intervention, de même que 6 pompiers volontaires.

