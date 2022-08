Faits divers – Incendie important aux Pâquis Un feu de comble s’est déclenché vendredi soir à la rue Léon Nicole. Il y a un blessé grave. Sophie Simon

Le sinistre était très visible dans le quartier. DR

Un gros feu de comble a perturbé la vie d’habitants des Pâquis vendredi soir. Un premier appel peu avant 23h30, suivi de plus d’une dizaine d’autres, a signalé un incendie à la rue Léon Nicole 4, non loin du restaurant les 5 portes et du Novotel. Un blessé grave est à déplorer, nous indique le Service d’incendie et de secours.

L’immeuble a été totalement évacué, ainsi que quelques logements voisins. Les habitants n’ont pu réintégrer leur logement que vers 4 heures du matin. Deux logements sont maintenant inhabitables, en plus de celui détruit par le feu.

Au total, plus de 80 secouristes ont été mobilisés, dont 30 sapeurs-pompiers professionnels et 20 volontaires.

