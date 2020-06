Faits divers – Feu de bureau près d’Uni Mail Un incendie s’est déclaré à la Fondetec mardi matin vers 7 h, conduisant à l’évacuation de 17 personnes. Sophie Simon

La grande échelle a été déployée pour appuyer l’extinction. Service d’incendie et de secours, Genève

Le Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève a été appelé mardi matin à 7 h 08 pour un feu dans les bureaux de la Fondetec (une fondation qui aide et accompagne, notamment financièrement, la création d’entreprises) au premier étage de la rue Hugo-De-Senger 3, à deux pas d’Uni Mail. L’intervention a été extrêmement rapide puisque le SIS était sur place en quatre minutes. Cinq véhicules et douze pompiers professionnels et volontaires ont été mobilisés pour cette opération. Le feu a été maîtrisé peu avant 8 h.

Service d’incendie et de secours, Genève

Aucun blessé n’est à déplorer, mais selon l’officier de communication Nicolas Millot, «un gros dégagement de fumée a nécessité l’évacuation de l’immeuble», soit 17 personnes, qui ont maintenant pu réintégrer les locaux. Ce panache de fumée est dû à l’utilisation d’un ventilateur carré. «On pousse beaucoup d’air à l’intérieur pour chasser la fumée et l’air vicié, et faciliter la progression des pompiers.»

La porte blindée des bureaux ayant retardé l’intervention par l’intérieur, la grande échelle a été déployée et des vitres cassées pour appuyer l’extinction côté rue.

L’origine du sinistre sera déterminée par l’enquête de police. Les bureaux, d’une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, ont été «fortement endommagés». Le restaurant portugais Vale d’Ave, situé au rez-de-chaussée, est de son côté intact, selon les indications du gérant.

«Il semble que c'est un court circuit mais je n'en sais pas beaucoup plus, indique Antoine Fatio, directeur de la Fondetec. On était de toute façon en télétravail, mais on assurait quand même une permanence ici avec deux collaborateurs tous les jours. Il n'y aura pas d'interruption de nos services, la vie continue.»