Incendie – Feu d’appartement dans la nuit à la Terrassière Les pompiers ont dû intervenir à la ruelle du Midi à 3 h 40 et évacuer un habitant bloqué chez lui. Marianne Grosjean

Quelque 17 pompiers professionnels et cinq volontaires ont eu une nuit de permanence occupée. À 3 h 40, un appel au 118 est lancé. L’habitant du 2e étage du numéro 6 de la ruelle du Midi s’inquiète: son alarme incendie s’est mise à sonner alors qu’il dormait. Le feu ne vient pas de chez lui, mais de l’appartement du dessous. Il aperçoit une épaisse fumée noire sortir de la fenêtre du 1er étage. «Le tonne-pompe est parti de Frontenex, ce qui lui a permis d’arriver seulement deux minutes après l’appel», se réjouit le lieutenant Nicolas Millot.

«On s’attendait au pire en voyant la fumée, mais heureusement, l’appartement en question était vide. Une pièce a été détruite, et le reste de l’appartement est en mauvais état.» En revanche, l’habitant du deuxième étage ayant donné l’alerte a dû être évacué par les pompiers: «Il était bloqué chez lui, la fumée arrivait de la fenêtre et du couloir. On lui a fait passer une cagoule d’extraction avant de l’escorter dehors par l’intérieur.»

Seule personne à avoir dû être évacuée dans cette ruelle, cet homme va bien et n’a pas dû être transporté aux HUG. Une enquête de la police scientifique et technique, dépêchée sur place, devra déterminer ce qui a provoqué le départ du feu dans cet appartement vide.



