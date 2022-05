Sinistre – Feu d’appartement à Plainpalais Lundi matin, des habitants de l’avenue Henri-Dunant ont alerté le SIS pour un incendie dans un immeuble. Léa Frischknecht

Près de 32 pompiers professionnels et volontaires ont été mobilisés sur un feu d’appartement lundi matin. INCENDIE SECOURS GENÈVE

C’est une odeur de brûlé qui a poussé des habitants du 20 avenue Henri-Dunant à composer le 118 lundi matin, peu après 7 h. Cinq sapeurs-pompiers du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) arrivent deux minutes plus tard et constatent un important dégagement de fumée au cinquième étage. Ils demandent rapidement du renfort.

Au total, neuf engins sont engagés, dont deux ambulances du SIS, et le sinistre mobilise 22 pompiers professionnels ainsi que 10 volontaires. «À une heure si matinale, notre crainte était évidemment que les étages supérieurs soient encore occupés, explique le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. D’autant plus que, comme le store de l’appartement en question était fermé, la fumée se dégageait dans l’allée.»

Pas de transports au HUG

Dix personnes sont contrôlées au nid de blessés mais heureusement, personne n’est transporté aux HUG. Le feu est maîtrisé peu avant 8 h. «Une pièce de l’appartement sinistré est entièrement détruite et la personne devra être relogée», complète encore le lieutenant Nicolas Millot.

Une intervention des polices cantonales et municipales a été nécessaire pour réaliser un périmètre de sécurité sur l’avenue qui a été fermée à la circulation. Une enquête de la police scientifique et technique devrait quant à elle déterminer l’origine du sinistre. «Cette alerte, due à une odeur de brûlé, nous a permis d’anticiper», se réjouit le porte-parole du SIS. Rappelant au passage un précepte des soldats du feu: «Dans le doute, mieux vaut ne pas s’abstenir!»

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

