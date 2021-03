Nouveau disque – Feu! Chatterton vise droit au cœur Le groupe dégaine un troisième album dont l’armature analogique ne contraint en rien la folle liberté de son propos. Rencontre interécrans avec un groupe hors du temps. Francois Barras

Feu! Chatterton comme dans un songe. Au centre et en moustaches, le chanteur Arthur Teboul. À sa droite et à l’envers, le guitariste Sébastien Wolf, originaire de La Chaux-de-Fonds.

De toujours, c’est connu, les jeunes gens dits modernes ont gardé une semelle dans le passé, et Feu! Chatterton n’a pas renoncé à la tradition. Son «monde nouveau», en ouverture du troisième album, ronronne au poumon des synthétiseurs analogiques et aux effets sonores frais comme une pluie de printemps. Depuis dix ans, les Parisiens affirment leur ambiguïté stylistique et temporelle, gage paradoxal d’un large succès – comme quoi la sophistication référencée n’est pas condamnée aux niches artistiques, tout comme l’écriture en format Twitter et le standard mou des thématiques «sociétales» ne sont l’unique accès à la légitimité contemporaine. Avec son blason célébrant un poète suicidé du XVIIIe siècle que personne n’a lu, Feu! Chatterton ose sa liberté, ferrant Ferré à Radiohead, coulant Pink Floyd dans le Ricard de Gainsbarre, avec une audace et une élégance valant mieux que le procès en dandysme mille fois rabâché. Zoom avec Sébastien, guitare, et Arthur, chant, pour évoquer ce «Palais d’argile» édifié aux reflets des écrans.

Ce troisième disque devait être un spectacle de théâtre, vraiment? Sébastien: Nous avions composé la musique d’un spectacle qui a été annulé à cause de la pandémie quelques jours avant sa première aux Bouffes du Nord, c’est vrai. Les fondations de l’album partent de ces chansons et de ces thèmes, notamment le rapport homme-machine et notre rapport aux écrans. Ceux-ci ont évidemment leur utilité mais aussi un terrible pouvoir d’addiction dont nous étions nous-mêmes victimes dans le groupe, à traîner en vain sur ces réseaux contrôlés par des algorithmes afin de capter l’attention au maximum.

Un groupe peut-il snober les réseaux en 2021? Arthur: Non, il ne faut pas être naïfs. Christian Bobin disait que pour lutter contre un tambour, il faut un tambour. Être à armes égales. Il faut juste être conscient de notre dépendance choisie à ces réseaux. J’ai l’impression que l’un des effets heureux du confinement a été de redonner un peu d’envie de lenteur aux gens. Reprendre du temps au temps, décélérer un tempo qui n’avait aucun sens. Retrouver de la capacité d’attention.

David Gilmour considère qu’un disque comme «Dark Side of the Moon» ne pourrait plus être qualifié de chef-d’œuvre en 2021 car plus assez de personnes ne prendraient le temps de l’écouter de bout en bout… Je suis plus optimiste que Gilmour, ou plus arrogant (Sourire). Je ne crois qu’en l’œuvre, à son cœur secret et magique qui s’impose au lecteur ou à l’auditeur et lui dicte son rythme. La musique n’a de sens que si elle est une manière de résistance au monde effréné. Si l’on n’y croyait pas, le groupe n’existerait pas.

Vous êtes l’un des rares groupes dont la fiche Wikipedia fait état du niveau de diplôme de ses membres… Arthur: (Rire) On s’est rencontrés ados dans un bon lycée (ndlr: Louis-le-Grand, bien coté) et j’ai l’impression que les gens ont focalisé là-dessus. Aussi pour notre dimension littéraire – ce qui est bizarre car aucun d’entre nous n’a fait d’études strictement littéraires. J’étais dans une école de commerce et les livres étaient une récréation, une activité buissonnière. Sébastien: C’est très français de montrer du doigt ce qui est considéré comme l’élite et de l’opposer au «peuple». Ça nous porte sans doute préjudice, on ne vient pas du tout de la bourgeoisie et notre public est de tous bords. On ne ferait pas 120 concerts par année, dont des Zénith, si on ne s’adressait qu’à un petit groupe élitaire. À une époque, on ne se posait pas ce type de question concernant la chanson française et son public. Dans les années 70, c’était à la fois totalement populaire et poétique et littéraire: Vian, Prévert, Gainsbourg, Brassens, la liste est longue.

Peut-être considère-t-on qu’un musicien invoquant les poètes anciens n’est pas crédible, voire louche? C’est étrange oui, on doit revendiquer des handicaps de nos jours. Montrer que l’on est partis de loin, comme un gage de qualité. Je trouve impudique de revendiquer quelque chose d’extérieur à sa musique. Je me fiche de savoir si une œuvre qui me plaît a été faite par un mec, une fille, un gosse, un Blanc ou un Black… Nos chansons parlent pour nous, elles sont parfois compliquées mais ce n’est jamais intentionnel, on le fait avec le cœur le plus enfantin. On imagine que l’on peut faire vibrer de l’humain chez quiconque, un enfant comme une grand-mère.

Et pour faire vibrer l’humain, rien ne vaut l’armature analogique que vous avez choisie pour votre disque… On a travaillé avec Boris Wilsdorf, qui a enregistré les récents albums d’Einstürzende Neubauten, et Arnaud Rebotini, un fou de synthétiseurs. Les seventies sont une époque qui nous fascine, une période d’or pour la création musicale dans le rock, la pop. On adore les machines quand elles gardent cette poésie de l’irrégulier, cette trace imparfaite de la patte humaine. Plonger dans un univers analogique qui respire, jouer sans métronome pour rendre la prise unique, cela entrait parfaitement en cohérence avec les thèmes de l’album.