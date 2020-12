Fin d’année chamboulée – Fêter Noël… quand même Passer les Fêtes sans être physiquement avec ceux qu’on aime n’est pas forcément un drame. Au contraire. Philosophes, psys et sociologues nous montrent la voie pour y mettre un peu de lumière, de joie et de positivisme. Fabienne Rosset Cheng

Ce passage de l’année est l’occasion de repenser plus profondément au sens du partage et à ce qui nous apporte de la lumière, d’après le philosophe Fabrice Midal. Ben White/Unsplash

«On ne va pas faire comme d’habitude, on va faire autrement.» Loin d’être fataliste, Rosette Poletti, psychologue et chroniqueuse de longue date du «Matin Dimanche», est même, du haut de ses 83 ans, plutôt emballée par les nouvelles opportunités que ce Noël 2020 préfigure: «Cette année, on est appelé à trouver d’autres solutions. Ça peut être chouette aussi de faire différemment. J’entends beaucoup de gens me dire que c’est une catastrophe de ne pas pouvoir fêter Noël comme d’habitude, mais je suis d’avis que nous devrions aller vers plus de gratitude pour toutes ces années où on a pu le faire.»