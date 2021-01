France – Fête sauvage en Bretagne: quatre nouvelles interpellations La «rave-party» a eu lieu au sud de Rennes à l’occasion du Nouvel An et a réuni quelque 2500 personnes en provenance de plusieurs pays d’Europe.

Dans le cadre de l’enquête sur la fête sauvage organisée pour le Nouvel An à Lieuron, en France, une autre personne avait déjà été placée en détention en début de semaine. AFP

«Quatre personnes ont été interpellées et se trouvent actuellement en garde à vue», a indiqué jeudi à l’AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Dans le cadre de l’enquête sur la fête sauvage organisée pour le Nouvel An à Lieuron, en France, une autre personne avait déjà été placée en détention en début de semaine.

«Une opération de police judiciaire a été conduite hier (mercredi) sous l’autorité des deux juges d’instruction en charge de l’enquête afin de rechercher les autres organisateurs de la Free Party», avait fait savoir plus tôt dans la journée le magistrat à l’AFP. Parallèlement, plusieurs perquisitions ont été menées, avait-on ajouté de même source.

Sans antécédent judiciaire, un jeune homme de 22 ans, présenté par la justice comme l’un des organisateurs de cette fête sauvage, organisée au sud de Rennes et qui a réuni 2400 personnes du soir du 31 décembre au samedi 2 janvier au matin, a été mis en examen lundi, notamment pour organisation illicite de cette manifestation et mise en danger de la vie d’autrui. Il a été placé en détention lundi dans le cadre de cette affaire.

«Le droit à la fête»

Plusieurs comités de soutien ont appelé mercredi à un rassemblement samedi à Rennes pour demander la «libération immédiate» de cet homme et «défendre le droit à la fête». «Après une année particulièrement difficile pour toutes et tous, des milliers de personnes ont exprimé un besoin de vie, le temps d’un réveillon», ont-ils expliqué.

Évoquant dans un communiqué reçu par l’AFP jeudi le prévenu incarcéré ainsi que les nouvelles interpellations, le «comité de soutien à la Maskarade de Rennes et des environs» affirme qu’ils «sont présentés comme des criminels irresponsables». «Bien pratique pour masquer l’incurie du gouvernement dans la gestion de cette crise (sanitaire) et mater toutes velléités de vie sociale et culturelle alternative», assure le comité.

«Il est inconcevable d’aller en prison ou en garde à vue pour avoir fait danser des femmes et des hommes!», selon le comité, en exigeant «la libération immédiate des inculpés et l’arrêt des poursuites démesurées contre les organisateurs et organisatrices».

ATS