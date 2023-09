Fête populaire – Sous le soleil, la Vogue de Carouge fait le plein Le beau temps a accompagné la manifestation de la Cité sarde. S’il est trop tôt pour parler chiffres, les organisateurs évoquent déjà un «succès». Marc Renfer

Comme l’an dernier, le chapiteau monté sur la place de la Sardaigne a attiré de nombreux habitants de Carouge et du canton. LAURENT GUIRAUD

Il y a eu foule tout le week-end à Carouge. Groupes d’amis et familles ont peuplé la place de la Sardaigne et ses environs pour la 2e édition après les annulations forcées par le Covid (2020 et 2021).

Pour son baptême en tant que président du Cartel des sociétés carougeoises, qui organise l’événement, Jean-Marc Hochstrasser dresse un premier bilan intermédiaire positif. «C’est un franc succès!» résume-t-il, en attribuant en partie cette réussite au beau temps et à des températures agréables. «Heureusement qu’il n’y a pas eu de canicule», lâche-t-il, visiblement soulagé. Du point de vue sécuritaire, aucun événement marquant n’a été signalé.

Forains satisfaits

«Selon les premiers retours qui nous reviennent, les sociétés qui tiennent les stands de boissons et des animations sont satisfaites», signale celui qui a remplacé Daniel Mouchet, en poste durant une décennie.

Du côté des forains, le bilan semble aussi positif. Le flot continu de clients aux caisses, notamment dans la soirée de vendredi, servait d’indice confirmant une réussite. «Ils sont très reconnaissants et ont pu bien travailler», valide Jean-Marc Hochstrasser, qui souligne l’importance de la Vogue pour les exploitants de carrousels et autres autos tamponneuses avec la réduction des espaces disponibles pour leurs activités.

S’il est trop tôt pour chiffrer le succès – financier ou en termes de fréquentation – l’organisateur parle «d’aboutissement» alors que le concert de fermeture est attendu à 17 h 30 sous le chapiteau de la place de la Sardaigne avec la salsa du groupe Orchestra Son Latino. Ensuite, les premiers démontages de stands et d’animations occuperont les participants, prêts à revenir l’année prochaine. Tout comme les nombreux fêtards.

