Cette riche personnalité aurait mérité une autre fin

«Je me sens bien chez moi, mais Plainpalais a beaucoup changé. Entre le bruit des bagnoles et des fêtards, c’est devenu un quartier chaud!» Voilà ce que disait Jeannine Gay-Balmaz, dans notre édition du 8 novembre 2013. Nous avions rencontré cette personne attachante (88 ans à l’époque) dans son petit logis empli de médailles du 1er août et de l’Escalade au boulevard du Pont-d’Arve. «Si ça ne tenait qu’à moi et que je ne souffrais pas tant du dos, j’aurais déjà fait mes valises, ajoutait la pimpante octogénaire. Je ne me suis jamais attachée. J’ai beaucoup bougé dans ma vie et puis, quand vous n’avez pas de famille, vous êtes toujours un peu déraciné.»

Une solitude qui l’a suivie même dans sa mort! La malheureuse est, décédée le 6 août à l’EMS du Nouveau Prieuré où elle «avait été récemment placée», selon ses mots. Elle a été enterrée le 13 août, bien seule, au cimetière de Chêne-Bougeries, près de l’orphelinat où elle avait grandi. Une fin qui bouleverse Marietta, son amie de trente ans: «J’ai vainement tenté de savoir quand auraient lieu ses obsèques. Il ne sert à rien de chercher des coupables, c’est la faute d’un système qui a ses lacunes pour ceux qui sont seuls.»

Accro à la politique D’autres proches ont eu un choc en apprenant la nouvelle à leur retour de vacances. En hommage à la disparue, un recueillement est prévu, ce samedi à 11 heures, sur sa tombe. Elle le mérite bien, celle dont l’histoire a démarré sans parents. «Je ne les ai jamais connus», concédait-elle, la voix tremblante, dans le portrait que nous lui avions consacré; et pourtant, cette mamie avait le caractère bien trempé et aimait les politiciens de cette veine-là. Car Jeannine Gay-Balmaz - née un 1er mai en Savoie - était accro à la politique. «Je lis chaque jour les journaux et regarde tous les soirs les débats de Pascal Décaillet sur Léman Bleu. On apprend beaucoup de choses.» Férue d’astrologie, elle s’était régalée à faire le thème de plusieurs élus…

Sa survie à un destin chahuté, Jeannine Gay-Balmaz l’a surtout due à elle-même et à sa boulimie existentielle. Serveuse, puis barmaid, notamment dans le cadre de l’Exposition nationale de 1964, elle a découvert de nombreux pays, dont l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre. Polyglotte, elle a été standardiste à la Migros, puis au Département de l’instruction publique: «Le reste du temps, je m’occupais de jeunes toxicomanes en foyer...»

"Une bibliothèque qui s'en va"

Une riche personnalité. «La mort, c’est toujours une bibliothèque qui s’en va. Chacun devrait planter un arbre ou écrire un livre avant de tirer sa révérence», se plaisait-elle à répéter ces dernières années.