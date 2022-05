Pendant une journée, Genève s’est offert un voyage dans le temps. Avec le succès des Caves ouvertes, on se serait cru revenus dans le monde d’avant le Covid, où l’on pouvait s’amuser en toute insouciance. Même public qu’avant la pandémie, composé en grande partie de jeunes expatriés branchés, venus avant tout pour boire du vin au forfait, manger des saucisses et faire la fête.

Festivités post-Covid «On n’a jamais vu autant de monde aux Caves ouvertes!» Caves ouvertes 2022 Après un exercice éprouvant, nos vignerons débouchent leurs bouteilles Mais même si certains viticulteurs déplorent que la manifestation ait perdu son âme par rapport à l’époque où on venait découvrir le nouveau millésime en connaisseur et acheter des cartons de bouteilles, ils n’ont pas boudé leur plaisir de ces retrouvailles après deux ans sans Caves ouvertes.

Car la viticulture a particulièrement souffert du Covid. Les restaurants ayant été longtemps fermés et les événements de masse interdits, les débouchés pour la production vinicole se sont raréfiés. Et pour ne rien arranger, le millésime 2021 a souffert de la mauvaise météo et du mildiou, qui ont causé une récolte de faible quantité.

Le succès de cette première grande manifestation populaire à avoir lieu à Genève depuis que le Conseil fédéral a levé toutes les mesures contre le Covid, à la fin mars, vient donc redonner du baume au cœur à toute la profession. Les oiseaux de mauvais augure diront peut-être que c’est justement avec ce genre de rassemblement de masse qu’on va générer de nouveaux clusters et déclencher la énième (désolé, j’ai arrêté de compter…) vague de la pandémie.

Mais on a besoin d’un bol d’oxygène de temps à autre. Alors profitons-en pendant qu’on peut, refaisons le plein, d’autant que le Paléo et d’autres réjouissances estivales se profilent à l’horizon. On n’appréciera que mieux ces plaisirs retrouvés en sachant que nous ne sommes pas à l’abri d’un retour de bâton dès l’automne…

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

