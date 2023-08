Open air à Bardonnex – Festiverbant fait le plein de rock avant la rentrée Entre convivialité et découvertes, la 24e édition du festival met l’accent sur des groupes et des produits du terroir. Mais pas que… Philippe Muri

Le groupe genevois Killing Volts lors de l’édition 2022 de Festiverbant. Chaude ambiance. ERIC FRACHON

Un festival à la bonne franquette, qui met en avant le rock du terroir? Allez zou, vendredi et samedi, c’est du côté de Compesières, sur la commune de Bardonnex, qu’il faut aller battre la semelle. Fidèle à ses principes, la manifestation créée en 1999 par quatre passionnés de musique – parmi lesquels Luc Barthassat – revient mettre le feu à la campagne genevoise juste avant la rentrée scolaire. Une 24e édition parrainée par l’animateur de la RTS Philippe Robin.

Bonnes vibrations

Rock classique, pop rock, blues, métal progressif: bonnes vibrations assurées cette année encore avec différentes formations locales et romandes, épaulées par les têtes d’affiche internationales Johnny Gallagher et Marco Mendoza. Référence régionale, Festiverbant privilégie les découvertes dans un esprit de convivialité et de partage.

Les musiciens qui se produisent à Festiverbant en repartent généralement ravis. ERIC FRACHON

Les musiciens qui s’y produisent en repartent généralement ravis. Vedette de l’édition 2022, Gérard Lanvin a quitté les lieux l’an dernier avec des étoiles plein les yeux, un cageot de tomates genevoises sous le bras. Bigarré, le public partage cet enthousiasme pour un open air à taille humaine, friand de produits régionaux dans tous les sens du terme.

«Festiverbant s’est résolu depuis 2021 à demander à ses visiteurs une participation financière symbolique.»

Sur scène, des Genevois, à l’image du groupe Backwater (vendredi) influencé par AC/DC et ZZ Top, ou du quatuor pop rock Spit Reckless (samedi) aux guitares puissantes et mélodiques, soutenues par une section rythmique bien carrée. Hors champ, des bières artisanales, du vin de la République, des légumes de Bardonnex et de la viande carougeoise.

Festiverbant 2022, ambiance. ERIC FRACHON

Autant d’ingrédients qui contribuent à la bonne santé financière d’un festival attirant 2000 à 2500 visiteurs par jour. Suffisant pour voir l’avenir en toute sérénité? Pas si sûr. Gratuit dès ses origines mais à la merci des conditions météo, fragilisé aussi par la perte de certains sponsors, Festiverbant s’est résolu depuis 2021 à demander à ses visiteurs une participation financière symbolique. Cinq francs minimum.

«Les gens jouent le jeu», relève Sylviane Schrag, présidente du comité d’organisation. «Les festivaliers financent à 80% la manifestation. Tout l’argent est réinvesti pour l’année suivante.» Légèrement en baisse, le budget dépasse tout de même les 100’000 francs. Impossible de tourner sans l’indéfectible soutien de la Mairie et la présence d’une petite centaine de bénévoles.

Festiverbant 2022, ambiance. ERIC FRACHON

D’autant que les exigences augmentent. En 2023, une formation en ligne sur la vente d’alcool aux mineurs a été suggérée par le service du médecin cantonal au personnel du festival. Également briefé – du moins les samaritains et les agents de sécurité – sur un nouveau concept destiné à lutter contre les agressions sexuelles.

Toujours plus haut

Au fil des ans, Festiverbant a ainsi placé la barre toujours un peu plus haut. «En 2021, on a changé de site, pour répondre à des normes sanitaires toujours plus élevées», rappelle Sylviane Schrag. Le déménagement de Landecy à Compesières a permis de passer de la poussière d’un hangar agricole à des infrastructures en dur garantissant de meilleures conditions d’hygiène pour la nourriture.

Johnny Gallagher lors d’un précédent concert à Festiverbant en 2017. Aux tambourins, à gauche, Michel Studer, longtemps un des piliers de la manifestation. CHRISTOPHE LOSBERGER

Sur les bons rails, Festiverbant a pourtant tremblé ce printemps. Ex-guitariste de Johnny Hallyday et tête d’affiche annoncée, Yarol Poupaud s’est désisté en mai dernier. Il a fallu trouver de toute urgence une autre pointure susceptible de le remplacer. «On a immédiatement contacté Johnny Gallagher, qui connaît bien le festival pour s’y être produit deux fois déjà. Il a répondu positivement tout de suite.»

Le public ne devrait pas y perdre au change, ce vendredi. Avec sa voix inimitable pouvant partir d’un cri pour finir en murmure, l’Irlandais alterne dynamisme et douceur, passant d’un rock explosif à des moments plus tendres. Un rendez-vous incontournable.





