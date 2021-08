22e édition – Festiverbant évolue mais garde l’esprit rock Redimensionné, le festival déménage de Landecy à Compesières. Avec de belles têtes d’affiche. Philippe Muri

Le groupe suisse Shakra, en vedette à Festiverbant. DR

Le coronavirus n’a pas eu la peau de Festiverbant. Annulé en 2020, le sympathique festival rock revient mettre le feu à la campagne genevoise. Redimensionnée, la manifestation passe de trois à deux jours. Elle déménage aussi de Landecy à Compesières, toujours sur la commune de Bardonnex. Pandémie oblige, l’entrée se fera par un seul endroit, avec application des recommandations fédérales et cantonales sur le plan sanitaire. Autant de changements qui n’altèrent pas l’esprit convivial de ce rendez-vous qui célèbre mine de rien sa 22e édition.

«Deux ans d’absence auraient pu remettre en cause la pérennité de Festiverbant», relève Michel Studer, membre du comité d’organisation. «Mais on y a toujours cru. En 2020, quand la décision de renoncer a été prise, on n’avait encore engagé presque aucun frais. On a perdu très peu d’argent. Les têtes d’affiche – Gaëlle Buswel et le groupe Shakra – ont été reportées sur l’édition 2021.»

Gaëlle Buswel, l’autre grande tête d’affiche de Festiverbant. DR

Question qualité, Festiverbant n’a pas transigé. Révélation rock et blues hexagonale, Gaëlle Buswel vaut le détour ce vendredi. Idem de Wolverine et du tribute local d’AC/DC, le groupe B.A.C.A.S, formé par quatre musiciens et un chanteur de la région. Samedi, Shakra se présente en légende du rock helvétique tandis que Fuzz Top dépote avec son hommage à ZZ Top. Toxic Gazoline ouvre la soirée avec de la country mâtinée de rock.

Deux jours au lieu de trois

Rien le dimanche? «On a préféré programmer deux jours de concerts plutôt que trois, car on s’attend à une affluence en baisse», explique Michel Studer. De 7300 personnes accueillies en 2019, les organisateurs craignent de passer à plus ou moins 3000 personnes. «Même si notre public reste fidèle depuis plus de vingt ans, on sent une crainte due à la menace du coronavirus. Et cela même parmi les gens vaccinés. Les plus rebelles, eux, ne veulent pas entendre parler des contraintes sanitaires…»

Pour compenser tout ou partie du manque à gagner attendu, le festival s’est résolu à demander une participation à ses spectateurs. Une thune toute symbolique. Rien que l’entrée à un concert de Shakra coûte habituellement sept fois plus…

