CONCOURS | 6x2 billets – Festival

La Cour des Contes Gagnez 6x2 places pour le festival "La Cour des Contes", du 4 au 14 mai 2023, Plan-les-Ouates.

Festival La Cour des Contes DR

Du 4 au 14 mai 2023

25ème édition du festival La Cour des Contes

Plan-les-Ouates (Genève)

25ème éditions que nous vous racontons des histoires ! Au fil des années, la Commune de Plan-les-Ouates a su s’imposer en tant que référence dans le paysage francophone de la littérature orale. Aujourd’hui, l’art de la parole s’affranchit des stéréotypes et aborde des problèmes sociétaux. En 2023, le festival propose donc une programmation à cette image, évoquant nos espoirs, nos craintes et notre place dans la société, que l’on soit une femme, une personne en situation de handicap ou tout simplement un être humain. Tout cela dans un seul but : ouvrir les cœurs et les esprits, à tous les âges. Avec plus de 40 représentations, petites et grandes oreilles trouveront à coup sûr leur bonheur, entre mythes et récits contemporains…

A gagner 2 x 2 places pour chaque spectacle:

« Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d''amour » , Yannick Jaulin : jeudi 4 mai, 20h, Espace Vélodrome (62 ch. de la Mère-Voie, Plan-les-Ouates).

Dès 12 ans. Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. Cette fois-ci, il bataille avec les "maux" de sa langue, son outil de travail. Avec Alain Larribet, musicien du monde et Béarnais, il fait le joyeux pari de disserter, digresser sur la fabrication du français, siècle après siècle.

« Moby Dick » , Elodie Mora, samedi 6 mai, 11h, La julienne (116 rte de Saint-Julien, Plan-les-Ouates).

Dès 7 ans. « Passez avant tribord ! Obliquez vers bâbord ! ». Élodie Mora vous livrera une version très personnelle de l’insensée quête du Capitaine Achab.

« Le chant des os », Renée Robitaille et Etienne Loranger : mardi 9 mai, 19h, Temple protestant de Plan-les-Ouates (173 rte de Saint-Julien, Plan-les-Ouates).

Dès 15 ans. Dans le Moyen-Nord québécois avec Renée Robitaille : « Les blancs comme les Cris m’ont tous parlé de Jasmine, une femme sauvage, l’enfant amère d’un père fantôme. [...] Son histoire me renvoyait à mes propres tripes et déterrait de lointains secrets... ».

www.lacourdescontes.ch

