CONCOURS | 9 x 2 places – Festival Groove'N'Move Gagnez des places pour le Festival Groove'N'Move.

Festival Groove'N'Move DR

5x2 places pour le spectacle Nakupenda de la Compagnie Par Terre à la salle communale du Petit-Lancy le jeudi 10 mars 2022.

Le danseur et chorégraphe Yves Mwamba conte et danse son histoire, une histoire étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop en Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique du Congo.

Avec humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter, et nous transporte dans un univers onirique peuplé d’ancêtres et de démons. Des États-Unis à Kisangani à Paris, il nous invite à le suivre sur les traces du hip-hop avec « Hip-Hop Nakupenda » : « hip-hop, je t’aime », en Swahili.

La représentation sera suivie d’un bord de plateau en présence de la chorégraphe Anne Nguyen.

4x2 places pour le battle de House à l’Undertown le vendredi 11 mars 2022.

Pour la première fois cette année, le festival Groove’N’Move propose une rencontre de House Dance au cours de laquelle les danseurs s’affronteront en solo devant un jury de professionnels qui les départagera sur leur technique, leur interprétation et leur créativité.

Développée à la fin des années 1970, la House dance est née dans les clubs de New York et Chicago, juste après la période disco. Ses mouvements tirent leurs influences dans la danse jazz, les claquettes, le Fox-trot ou encore les danses d’Afrique sub-saharienne.

Contraints de danser dans un espace restreint, les danseurs seront autant guidés par leur ressenti musical que par leurs capacités techniques. La compétition s’annonce rude !

groove-n-move.ch

Délai de participation : dimanche 20 février à 23h.

