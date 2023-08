Festival genevois – À Bernex, trois Zurichoises rejouent AC/DC sous la pluie Le village crépitait ce week-end à l’occasion de Rencontres musicales furieusement rock. Récit d’un samedi électrique et humide. Jérôme Estebe

Back:n:Black: trois Zurichoises et deux bonshommes s’attaquent aux tubes d’AC/DC. MAGALI GIRARDIN

Pas de bol. Vraiment. Après une semaine saharienne où Genève a cru rôtir, le week-end de la grosse nouba rock à Bernex se retrouve copieusement arrosé par la pluie. Vilaine météo. Samedi soir, aux Rencontres musicales, les premières gouttes brumisent la fin du concert de Black City, efficace quatuor belge spécialisé dans le répertoire d’Indochine. Le chanteur, qui arbore la noire mèche du jeune Nicola Sirkis, a l’enthousiasme communicatif. L’ambiance est au beau fixe sur la place de la mairie. Et quand le groupe attaque le riff de «L’aventurier», la foule frissonne d’aise. «Égaré dans la vallée infernale, tatatata…» Qu’importe le menu crachin taquin. Vive Bob Morane!

Les Belges de Black City revisitent efficacement le répertoire d’Indochine. MAGALI GIRARDIN

Une heure plus tard, il tombe des cordes sur le village. Mi-festival, mi-fête foraine, la fiesta bernésienne aligne un carrousel et un tire-pipes, maints stands gourmands et de jolies voitures vintage garées comme à la parade. Plus trois scènes, où se succèdent des groupes de reprises. Mais les abris sont rares. Quand dégringole l’averse, on se réfugie, bière à la main, là où l’on peut. Sous un coin de tente, un auvent ou une pèlerine bricolée. Les chignons sont trempés, mais l’humeur reste joueuse.

La pluie qui dégringole n’entame pas la bonne humeur ambiante. MAGALIE GIRARDIN

Face à l’église du village, le grand chapiteau aimante le gros du public. Pour rester au sec, certes, mais aussi pour assister au grand show de la soirée, celui de Back:n:Black. Ces Zurichoises se sont fait un nom auprès des fans de hard d’Europe en reprenant les tubes d’AC/DC. Comme, du reste, une bonne demi-douzaine d’autres formations féminines (Hells’ Belles, Thunderstruck, Shoot to Thrill…), qui tournent de par le monde. Voilà d’ailleurs un mystère. Comment le répertoire du plus testostéronné des groupes australiens – AC/DC, donc – se retrouve-t-il interprété par autant de filles sur Terre? Hein? On récupère les copies dans trois heures.

Trois filles sur cinq

Du reste, le groupe que l’on découvre à Bernex ne l’est que partiellement, féminin. On nous promettait cinq rockeuses. Elles ne sont que trois à apparaître sous les feux de la rampe, flanquées de deux messieurs. Un Angus Young grisonnant et pansu. Un batteur aussi mûr que mâle. On pourrait grogner à l’arnaque. Mais la soirée est gratuite et le concert bonnard. Pour peu que l’on goûte aux refrains poilus et aux riffs musclés, bien sûr.

Les hymnes d’AC/DC sont égrenés à la régulière, sans chichi ni enluminure. Ces dames connaissent le dossier sur le bout des doigts. Vêtues de cuir noir, comme l’exige l’étiquette, elles savent, à l’occasion, lancer la gambette en l’air et en chœur. Une petite choré, fût-elle simplette, fait toujours son effet.

Scène de genre à Bernex. Mélanie, 23 ans, tatoue Simon, 20 ans, sous le parapluie maternel. MAGALI GIRARDIN

Pendant ce temps, à l’autre bout du village, Mélanie fait son premier tattoo du week-end. Mélanie, elle a 23 ans. Elle est donc tatoueuse. Son client s’appelle Simon. Vingt ans. Il a choisi son motif: une main percée d’un poignard. Le stand prend la pluie. Alors la mère de l’artiste protège sa fille au travail avec un parapluie. Scène quasi mystique, baignée de bleu et de solennité, que la jeune tatoueuse encrant la jambe du damoiseau sous le pépin maternel. Décidément, les nuits de Bernex réservent bien des surprises.

