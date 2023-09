Festival de Genève – Premier week-end bavard à La Bâtie Malgré leurs qualités indéniables, la danse de Maud Blandel et le théâtre de Neil Coppen en font chacun trop en ce début de manifestation. Katia Berger

Romane Peytavin, Maya Masse, Ana Teresa Pereira, Karine Dahouindji, Simon Ramseier et Tilouna Morel, six corps en orbite dans «L’Œil nu» de Maud Blandel (ici à Avignon). CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

C’est la magie du festival: aussitôt deux pièces mises côte à côte dans une grille de programmation, elles entrent en dialogue. Le spectateur tisse librement des liens qui donneront sa cohérence à l’ensemble. Ce week-end, untel a pu voir rimer des balles et des oranges roulant sur deux plateaux que rien ne réunissait autrement, un autre aura été sensible à de récurrentes distorsions dans les bandes-sons, un troisième aura repéré parmi les différents scénarios une tendance commune au récit de vie. N’en déplaise aux prospecteurs, les échos fusent en dépit de leurs choix. La magie d’un festival, c’est aussi sa part inconsciente.

Les interprètes de Maud Blandel gravitent sur une bande-son traumatique et triturée que la chorégraphe a conçue avec Denis Rollet et Flavio Virzi. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

L’inconscient joue un rôle moteur dans «L’Œil nu», la nouvelle création de la Lausannoise Maud Blandel, applaudie cet été dans la Sélection suisse du Festival d’Avignon et coproduite par La Bâtie. Dans un télescopage d’échelles, la chorégraphe y rapproche l’extinction des étoiles du suicide de son père, survenu alors qu’elle était petite fille. Sur la scène trifrontale, ses six danseurs gravitent, forment des constellations en traçant leurs ellipses, tourbillonnent jusqu’à l’extinction. Leurs corps conjuguent le cosmique et l’intime.

Corps célestes, corps mortels

Le tragique, l’artiste toujours attentive à ses partitions musicales le fait surgir des enceintes, en malmenant la bande-son du dessin animé qu’elle regardait, enfant, au moment des coups de feu. Les ritournelles des Looney Tunes, les invectives de Bugs Bunny et Daffy Duck («fire! fire!»), elle les triture à gogo, les hache, les diffuse en boucle, jusqu’à l’obsession. Le mariage de l’œil qui ne «voit rien venir» et de l’oreille traumatisée fonctionne. Quel dommage, alors, ces projections en surplus d’un texte redondant et confus à la fois, explicatif et pseudo-poétique, qui brise la trajectoire.

Dans son taudis de Durban, la survivante qu’incarne Mpume Mthombeni prend Dieu à témoin de son invincibilité. VAL ADAMSON

Une trajectoire pose problème également dans la pièce de théâtre «Isidlamlilo (The Fire Eater)», qui nous vient d’Afrique du Sud: celle de la parole. D’où vient-elle et à qui s’adresse-t-elle? Si le metteur en scène afrikaner Neil Coppen et la comédienne Mpume Mthombeni cosignent le monologue au nom de leur compagnie Empatheater, le spectacle semble réalisé sur mesure pour un public non africain, tant sa facture naturaliste regorge d’éléments de folklore, d’exclamations, de tchips et de gestuelles pittoresques. Sans même tenir compte du propos, de quoi déclencher la standing ovation attendue.

Sur fond de sorcellerie, de guerre civile et de politique sud-africaine, une grand-mère zouloue se raconte dans «Isidlamlilo». VAL ADAMSON

La soliste, il est vrai, est prodigieuse dans le rôle d’une mémé zouloue déclarée morte dans les registres de l’administration. Dès lors privée de sécurité sociale, Zenzile entreprend depuis sa chambre de présenter à Dieu (et au public au passage) le bilan de ses innombrables victoires contre la fatalité. S’étant relevée des attaques du cobra, du lycaon et de l’oiseau-éclair, ayant riposté contre les abuseurs et les ennemis, résisté aux incendies et aux épidémies, la survivante noire devient un emblème féministe universel. Trop apprêté pour du théâtre qui se dit documentaire.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

