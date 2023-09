Festival de Genève – D’entrée de jeu, La Bâtie met K.-O. debout Le 47e round a démarré jeudi soir à la Comédie avec «One Song», un uppercut porté par la Flamande Miet Warlop au culte de la performance. Il ne s’en relèvera pas indemne. Katia Berger

Athlètes et supporters sont conjointement soumis à la tyrannie du métronome dans «One Song» de Miet Warlop. MICHIEL DEVIJVER

L’éclairage aveuglant. Les gradins de supporters. Le drapeau qui flotte. Les encouragements de l’entraîneuse hurlés dans le mégaphone. Pas de doute, nous voilà au stade. Sauf que sur le terrain, l’art sera de la partie au même titre que le sport, au vu des instruments de musique qui jonchent déjà le sol. Une heure durant, batterie, violon, contrebasse, clavier et chant vont s’accorder avec les exploits physiques de leurs interprètes. Magnésie et colophane ne feront plus qu’un. Les danseurs formeront tout à la fois une équipe et un groupe de punk.

De part et d’autre de la scène, chacun dans la salle sera soumis à la cadence du métronome déposé à cour. Alangui ou effréné, celui-ci dictera en boucle les mêmes mouvements, la même orchestration tandis que s’égrèneront les couplets: «Till we all die» («jusqu’à ce qu’on meure tous»), ou, plus tard, «Grief is here to stay» («le chagrin ne nous quittera pas»), attrape-t-on au vol. Quelques notes entêtantes, répétées tout en musclant ses abdos, en sautant, en courant, en maniant l’haltère ou en enchaînant des figures de gymnastique sur une barre. Pour l’ambiance, un pom-pom boy en jupette assiste la coach hilare. Très vite, on est en transe.

Avec ses onze co-interprètes, le «drummer-musclor» Melvin Slabbinck galvanise et abasourdit dans le même temps. MICHIEL DEVIJVER

Entre le public et les performeurs, ce sont plus de 500 âmes qui battent la mesure à l’unisson. Toutes sont également galvanisées par l’intarissable énergie, toutes, aussi, sont étourdies par le rythme incessant. Que ce soient les délégations étrangères venues assister à l’événement, les politiques locaux, les professionnels ou les festivaliers lambda, tous sont captifs d’une déferlante qui simultanément les porte et les matraque.

La très polyvalente, remuante et fantaisiste Miet Warlop, active entre Gand et Bruxelles, ajoute avec «One Song» un 4e volet à la série «Histoire(s) du théâtre» entamée avant elle par les artistes Milo Rau, Faustin Linyekula et Angélica Liddell. Cette contribution censée synthétiser son œuvre jusqu’ici, la chorégraphe de 45 ans la rattache à une pièce qu’elle avait réalisée en 2005, peu après le suicide de son frère, et qu’elle conçoit comme un requiem. Tonique, la messe des morts.

Avant de venir secouer Genève, le spectacle a inspiré des critiques dithyrambiques lors du Festival d’Avignon, en été 2022, ainsi qu’en tournée à Berlin, Amsterdam ou Zurich. On le salue pour sa virtuosité, son humour ou sa célébration collective de l’élan vital. On aurait tort de s’en tenir là. En théâtralisant ainsi l’endurance, «One Song» stigmatise tant l’acharnement sportif que la pression artistique. Au-delà, c’est bien le culte de la performance propre à nos sociétés productivistes qui est visé.

Gymnaste et violoniste, Elisabeth Klinck garde sa concentration intacte jusqu’à l’effondrement terminal. MICHIEL DEVIJVER

Placer cette allégorie au seuil du Festival de Genève implique un certain sens de l’auto-ironie. Les spectateurs ne s’embarquent-ils pas eux-mêmes dans un marathon de plus de deux semaines? Ni la nouvelle directrice de la Comédie, Séverine Chavrier, ni le patron de La Bâtie, Claude Ratzé, n’ont pris la parole en marge de l’explosive séance de cardio. Pas besoin. Les fans seront au rendez-vous demain, après-demain, till we all die. S’ils tombent, ils se relèveront. Han han han. Car ainsi va le monde, et ainsi ira-t-il.

