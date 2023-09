Festival de Genève – À La Bâtie, Carolina Bianchi assomme plus qu’elle ne stupéfie Entre conférence érudite et expérimentation live sur le thème des violences faites aux femmes, le sulfureux «A Noiva e o Boa Noite Cinderela» se perd en errances hallucinatoires. Katia Berger

Sous l’effet de la drogue du violeur, la performeuse brésilienne Carolina Bianchi, inerte, se fait manipuler par ses interprètes. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Une table et sa nappe de dentelle blanche. Quelques bouteilles sur un coin. Un écran XXL juste derrière. Et devant, un tas de terre en forme de tombe, surmonté de quelques fleurs. Carolina Bianchi déboule en robe immaculée dans ce décor minimal disposé sur le grand plateau du Théâtre de Carouge et entame un long discours académique ponctué de projections textuelles ou picturales. Dante, Botticelli, Boccace ou Beethoven, les références prolifèrent. Sur un ton amical, presque complice, la Brésilienne y entrelace d’innombrables exemples de violences faites aux femmes – précisément parce qu’elles sont femmes.

Pour la coléreuse Carolina Bianchi, l’amour n’existe pas, la rédemption est impossible et la bonté un piège. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

On apprend au gré de cet exposé introductif (une heure de surtitres, tout de même) que la metteuse en scène entreprend avec «A Noiva e o Boa Noite Cinderela» une ambitieuse trilogie intitulée «Cadela Força» («La force des salopes»), qui ressuscitera des œuvres du passé vouées à représenter le féminin et dont les auteures ont fini violées, puis assassinées. Ce premier volet concernera l’artiste Pippa Bacca, dont le «Brides on Tour» de 2008 consistait à traverser l’Europe en stop, vêtue d’une robe de mariée destinée à être exposée ultérieurement dans une galerie de Jérusalem. Mais le sang imbibera la robe virginale avant le terme du voyage.

«Fuck catharsis», lit-on sur la plaque minéralogique du véhicule parqué sur le plateau du Carouge: le mal (le mâle) est parmi nous. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Jusque-là, la traversée est touffue, mais tient la route, en mode conférence théâtrale. Afin de raviver l’expérience de Pippa, Carolina doit cependant elle-même «se confronter à un acte performatif fort», déclare-t-elle en interview. Elle ingurgitera donc en direct du GBH, ce puissant sédatif qu’on appelle drogue du violeur («boa noite Cinderela» en portugais brésilien), et tombera face au public dans un profond sommeil qui brouillera sa mémoire. L’écran tombe alors avec sa conscience et fait place à une scénographie fantasmagorique, qui tranche avec cet aspect documentaire. Voilà que les choses se compliquent.

«Le viol n’est pas affaire de sexe, mais de pouvoir»: l’une des affirmations concluantes de «La mariée et bonne nuit Cendrillon». CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Tandis que la protagoniste «est là sans être là», huit interprètes s’activent autour d’elle, s’aspergeant de cachaça, exécutant une danse orgiaque, déplaçant des ossements féminins, filmant live des filles accidentées dans la voiture installée sur scène, se masturbant sur le corps de l’endormie ou plongeant une microcaméra dans son vagin. En parallèle, des récits de féminicides atroces défilent sur l’un des trois écrans, tandis que des stroboscopes et fragments musicaux inondent l’heure et demie restante de l’épanchement.

Son rouge à lèvres tartiné sur les joues, Carolina Bianchi se relèvera pour les saluts. Et on rendra hommage aux recherches effectuées en amont de sa pièce. Mais on applaudira surtout le public pour son endurance devant le bad trip subi dans la foulée, à la fois confus et incontinent, grandiloquent et nombriliste, qui ne débouche au final que sur des ratiocinations hallucinatoires. Tout ça pour ça.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.