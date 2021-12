PRESSE | Offre de Noël pour les abonnés à 24 heures – Festival Black Movie Vos billets pour le Festival International de Films Indépendants de Genève pour Fr. 8.– au lieu de Fr. 15.– !

Festival international de films Indépendants

du 21 au 30 janvier 2022

On croise les doigts ! La 23e édition du Festival International de Films Indépendants Black Movie est en bonne voie et se prépare pour vous accueillir comme il se doit du 21 au 30 janvier 2022, en salles mais aussi chez vous, avec une sélection de 89 films regroupant 50 longs et 39 courts métrages, répartis en 9 sections. Le dispositif sera double : avec des films dans les salles genevoises et, pour une durée plus courte, en ligne sur notre plateforme VOD. Vous aurez ainsi le choix, quand bien même la version dans les cinémas sera encouragée. Le programme complet et les modalités d’organisation du festival seront disponibles sur blackmovie.ch dès le mardi 11 janvier.